Пушков предостерег Россию от превращения в «филиал новых ценностей»

России нельзя превращаться в «филиал новых ценностей» с измененной в угоду политкорректности культурой, а также лекциями о несуществующей гендерной флюидности. От этого предостерег член Совета Федерации Алексей Пушков в Telegram.

По его словам, российская историческая культура и общепринятые базовые ценности являются одним «из последних оплотов перед нескончаемым напором американизации». Так член Совфеда прокомментировал ситуацию, в которой ведущие балетные труппы Европы ополчились на классическую версию «Щелкунчика». Теперь в ней видят расизм и сексизм.

Ранее Пушков оценил отмену показа классической программы «Щелкунчика» в Государственном балете Берлина. По его словам, он был снят из новогоднего репертуара из-за «неполиткорректных танцев».

Вместе с тем сенатор отметил, что в берлинском театре недоработали по части цензуры. Театр стоит закрыть, так как весь мировой балет «построен на танцах мужчин и женщин, то есть утверждает наличие всего двух полов», добавил член Совфеда.