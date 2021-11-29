Байдену предсказали повторение ошибок одного из предшественников

Президент США Джо Байден может повторить ошибки одного из своих предшественников — 39-го президента Джимми Картера — в борьбе с экономическим кризисом. Об этом заявил главный экономический советник международной страховой компании Allianz Мохаммед Эль-Эриан в эфире телеканала Fox News.

По словам Эль-Эриана, новый омикрон-штамм коронавируса вызывает тревогу на рынках. Он может усилить рекордно высокое инфляционное давление, а также привести экономику США к стагфляции времен 1970-х годов. «Мы меньше путешествуем. Мы меньше ходим в рестораны, и у нас появились дополнительные ограничения и правила», — сказал экономист. Американские рынки обеспокоены тем, что все эти обстоятельства приведут к увеличению инфляции и усугублению проблем с глобальными цепочками поставок. «Соединение этих двух вещей, низкого роста [экономики] и высокой инфляции, — это стагфляция, и именно это сейчас беспокоит рынок», — отметил он.

Экономист напомнил, что Джимми Картер, занимавший пост президента США с 1977-го по 1981 год, изо всех сил пытался побороть стагфляцию в 1970-х. В то время она была обусловлена повышением цен на энергоносители из-за эмбарго на арабскую нефть, снижением экономического роста и ростом безработицы. Экономические проблемы и отсутствие их решений негативно сказались на политической карьере тогдашнего президента, который не смог продержаться дольше одного срока, отметил Эль-Эриан. Он также призвал председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла избегать прежних ошибок и сделать сдерживание инфляции главной целью ведомства. Ранее Байден объявил о намерении сохранить Пауэлла на нынешнем посту еще на один срок после окончания его полномочий в феврале 2022 года.

«Я думаю, что пришло время для изменения политики ФРС», — сказал экономист Allianz. По его мнению, инфляция не является временной, и ФРС важно осознать это. «Худшее, что может произойти — в дополнение к перебоям в поставках, с которыми ФРС ничего не может поделать, и нехватке рабочей силы, — это неоправданные ожидания, из-за чего мы будем менять наше экономическое поведение еще быстрее», — сказал он.

Инфляция в США побила рекорд с 1990 года, оказавшись при этом выше всех прогнозов аналитиков. Этому поспособствовали высокие цены на энергию, жилье, продукты питания и транспортные средства. В свою очередь, уверенность в будущем американских компаний достигла минимума. Предприниматели объяснили, что всему виной растущие затраты на производство и оплату труда, из-за которых они теряют прибыль.