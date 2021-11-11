Компании из США потеряли веру в будущее

Уверенность в будущем компаний из США достигла минимума. Об этом говорят данные Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB), опубликованные Bloomberg.

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Согласно опросу NFIB, индекс оптимизма среди малого бизнеса в США упал до 98,2 пункта (с 99,1 пункта). Это самый низкий результат с марта 2021 года. Опасения владельцев компаний, в частности, связаны с ростом уровня инфляции в стране. На этом фоне 53 процента опрошенных заявили, что им пришлось повысить цены на свои товары и услуги. Более половины предпринимателей также планируют повысить цены на свою продукцию в ближайшие три месяца. Доля компаний, которые считают, что сейчас подходящее время для расширения бизнеса, снизилась и достигла минимума за последние восемь месяцев. Предприниматели заявили, что всему виной растущие затраты на производство и оплату труда, из-за которых они теряют прибыль.

«Владельцы малого бизнеса пытаются воспользоваться преимуществами текущего периода восстановления экономики. Однако остаются пессимистичными в отношении условий ведения бизнеса в ближайшем будущем», — отметил главный экономист NFIB Билл Данкельберг. По его словам, одними из самых серьезных проблем для малого бизнеса на данный момент являются потеря персонала и дефицит запасов продукции из-за проблем с поставками. Около 39 процентов предпринимателей отметили, что сбои в цепочке поставок оказали значительное влияние на их бизнес. Девять процентов также заявили, что уровень их запасов находится на критически низком уровне. При этом рекордное число владельцев предприятий указали, что они повысили или планируют повысить зарплату сотрудникам в ближайшие месяцы.

Пессимизм малого бизнеса лишь часть проблем, с которыми столкнулась экономика США поле начала пандемии. Рост ВВП страны замедлился в третьем квартале, увеличившись всего на два процента в годовом выражении. Также реальные располагаемые доходы американцев (деньги, оставшиеся после обязательных платежей, скорректированные на величину инфляции) фактически упал на 0,7 процента (на 29,4 миллиарда долларов). Граждане США стали покупать меньше товаров, особенно автомобилей, и услуг, от чего более других пострадали рестораны и отели. Однако эксперты прогнозируют, что ситуация значительно улучшится в четвертом квартале 2021 года.