Производство в США рекордно снизилось

Глобальный дефицит чипов и последствия урагана «Ида» ударили по производству в США. В сентябре оно снизилось на 0,7 процента — рекорд за семь месяцев, сообщает Reuters.

Самый сильный спад был в автомобилестроении. Производство машин снизилось на 7,2 процента в сентябре после падения на 3,2 процента в августе на фоне дефицита чипов. Кроме того, нехватка рабочих и заторы в портах, которые задерживали поставки, будут оказывать давление на объемы производства в ближайшие месяцы и кварталы.

Без учета автомобилей производство в США упало на 0,3 процента в сентябре. Выпуск потребительских товаров снизился на 1,9 процента, а товаров краткосрочного пользования — на один процент. Объемы промышленности упали на 1,3 процента, а добычи полезных ископаемых — на 2,3 процента.

По оценкам Федеральной резервной системы (ФРС), рост ВВП США, большую роль в котором играет сфера услуг, во втором квартале замедлился до 1,2 процента в годовом исчислении. Во втором квартале экономика выросла на 6,7 процента. По данным ФРС, в сентябре наблюдался устойчивый рост инфляции, преимущественно из-за подорожания автомобилей на фоне их дефицита.

Природные катаклизмы, которые случались в США в течение 2021 года, в том числе ураган «Ида», вынудили администрацию президента США Джо Байдена принять меры по снижению рисков для экономики. Правительство выпустило отчет о планах по защите финансовых, страховых и жилищных рынков, а также сбережений граждан от угроз, связанных с изменением климата. Кроме того, США намерены решить глобальный дефицит чипов. Белый дом обсудил пути преодоления кризиса поставок с компаниями, в числе которых крупнейшие автопроизводители General Motors, Ford Motor и Stellantis. Компания IHS Markit сообщила, что мировой рынок автомобилей в 2021 году уже лишился более семи миллионов машин. Ожидается, что дефицит чипов продлится до 2023 года.