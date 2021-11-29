Убийство в Башкирии раскрыли благодаря системе распознавания лиц метро Москвы

Следователям удалось раскрыть убийство 25-летнего жителя Башкирии благодаря системе распознавания лиц, работающей в Московском метрополитене. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщил представитель республиканского управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

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По данным следствия, 11 мая 2021 года между 21-летним жителем Кумертау, работавшим в ритуальной службе, и его 25-летним приятелем произошла ссора. Оба находились в тот момент в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стала переписка знакомого с девушкой обвиняемого. Работник ритуальной службы предложил сопернику выехать за город, чтобы выяснить отношения. Вместе с ним был его сообщник. На берегу реки Мелеуз приятели подрались, во время схватки оба упали с обрыва в воду. Обвиняемый удерживал голову соперника под водой до тех пор, пока тот не перестал подавать признаков жизни. На следующий день он, воспользовавшись своей работой в ритуальной службе, вывез тело жертвы на кладбище и спрятал в чужой могиле. Очевидец убийства, испугавшись расправы, почти сразу уехал из Кумертау в Москву.

Следствие по делу началось после того, как 1 июня мать погибшего обратилась в полицию в связи с исчезновением сына, так как тот долгое время не выходил на связь. После поисков на территории города и беседы с родственниками пропавшего следователи стали искать знакомого, который покинул Башкирию. Он был найден по системе распознавания лиц в московском метро. После того как его допросили, выяснилось, что случилось с 25-летним жителем Кумертау и кто виновен в его пропаже.

Обвиняемый признал свою вину и показал, в какой могиле спрятал тело жертвы. Следствие завершено, уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») направлено в суд.