«Роснефть» и CNPC договорились об использовании технологии моделирования ГРП

«Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация CNPC в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали лицензионное соглашение на использование программного обеспечения (ПО) «РН-ГРИД» — технологии моделирования и проектирования гидравлического разрыва пласта (ГРП). Собственная разработка «Роснефти» будет способствовать повышению эффективности освоения нефтегазовых месторождений CNPC, говорится в сообщении российской НК.

«Роснефть» в рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта «РН-ГРИД». Импортозамещающая разработка обеспечивает технологическую независимость нефтегазовой отрасли РФ в области компьютерного моделирования, обязательного для применения технологии ГРП. В 2018 году «Роснефть» начала коммерческую реализацию уникального программного комплекса. «РН-ГРИД» стоит существенно дешевле зарубежных аналогов, однако по своим характеристикам превосходит их.

Компания уже реализовала более 200 коммерческих лицензий на использование программного комплекса. Покупателями «РН-ГРИД» стали крупнейшие российские и международные нефтесервисные и нефтегазовые компании.

Как отметил в рамках форума глава «Сибура» Дмитрий Конов, у его компании есть успешный опыт сотрудничества с Китаем: это совместное предприятие «Сибура» и Sinopec в Амурской области, где российской стороне принадлежат 60 процентов акций. «Проект интересен тем, что он, с одной стороны, уже успешно продвигается, с другой стороны, нам еще нужно несколько лет, чтобы завершить строительство, сегодня закончено проектирование и идут работы на площадке», — рассказал он.

«До конца года закончим проектное финансирование, его привлечем, что откроет полный фронт для того, чтобы проект реализовывать. Ну и мы надеемся, что в связке с «Силой Сибири» и с реализацией проектов газоперерабатывающего завода «Газпрома» этот проект будет полностью обеспечен сырьём и будет вырабатывать продукцию, которая в основном пойдет на китайский рынок, — продолжил Конов. — Это более низкий углеродный след этого проекта по сравнению с большинством конкурирующих глобально, и мы понимаем, что фактор углеродного следа становится все более и более важным в дальнейшей повестке. Плюс, если говорить конкретно про проект «Амурский ГХК» и конкретно рынок Северо-Восточной Азии, то это достаточно выгодное географическое расположение, которое позволяет снизить издержки на транспортировку продукции».