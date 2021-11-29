Сбер присоединился к хартии детской цифровой безопасности

Сбер присоединился к хартии «Цифровая этика детства» и к Альянсу по защите детей в цифровой среде в качестве ассоциированного члена. Компания объединилась с другими лидерами IT-сферы, которые борются за создание безопасного цифрового пространства для детей. По теме информационной безопасности и подходу к освещению проблемных вопросов в СМИ выступил исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что целью альянса является создание такой цифровой среды, которая дала бы детям возможности творческого и профессионального развития, социализации и безопасного общения в интернете.

Среди прочего, Сбер реализует комплекс мероприятий, направленных на защиту детей виртуальном пространстве и развитие киберграмотности школьников и их родителей. Эту работу компания планирует продолжать в грядущем 2022 году.

«Мы рады, что Сбер подключился к хартии. Вопрос развития цифровой среды важен для бизнеса так же, как и для государства. В сфере развития цифровых технологий российские компании входят в число мировых лидеров, поэтому нам необходимо задать стандарты работы и направления по улучшению в этой области», — сказал председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Антон Шингарев.

Альянс по защите детей в цифровой среде был учрежден 1 сентября 2021 года в рамках хартии по безопасности детей в интернете. В него вошли VK, «Яндекс», «Лаборатория Касперского», «Национальная Медиа Группа», «Газпром-медиа холдинг», «Ростелеком», «МегаФон», МТС и «ВымпелКом».