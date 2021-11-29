Для анализа психики россиян решили использовать искусственный интеллект

В России планируют использовать искусственный интеллект для психоанализа пользователей соцсетей, сообщает «Коммерсант».

По информации издания, власти решили заказать исследования о возможностях искусственного интеллекта для диагностики личности россиян по данным из сети. ФГБУ «Институт системного программирования им. В. П. Иванникова» объявил тендер стоимостью 36 миллионов по заказу от Аналитического центра при правительстве РФ.

В правительстве считают, что такой анализ психики поможет бороться с группами смерти, экстремизмом и вовлечением граждан в террористическую деятельность. Преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов заявил, что подобный сбор информации противоречит законодательству по защите персональных данных.

Ранее председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев рассказал о законности запроса государствами личных данных у соцсетей. По его словам, в разных странах разное законодательство о персональных данных и их раскрытии. Если ведется расследование по неуплате налогов — это одна история, расследование о преступлениях — другая. Во многих юрисдикциях предусмотрена возможность предоставления этой информации.