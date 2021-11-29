Фильм краснодарки победил на кинофестивале в Польше

Картина «Станиславский. Жажда жизни» Юлии Бобковой победила на кинофестивале в Польше

Картина «Станиславский. Жажда жизни» уроженки Краснодара Юлии Бобковой завоевала Гран-при конкурса документальных фильмов на фестивале российского кино «Спутник над Польшей». Об этом сообщает ТАСС.

«Автор фильма пересекла границу биографического рассказа и создала сочинение о том, что является самым важным в искусстве, а именно, о человеке и мысли», — объяснили члены жюри свое решение.

Первое место в категории игрового кино заняла лента «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. Жюри отметило, что фильм «восстанавливает веру в бескомпромиссность художественного кино».

Фестиваль «Спутник над Польшей» прошел в Варшаве в 15-й раз. Цель мероприятия — популяризация российской культуры за рубежом и укрепление культурных связей между Россией и Польшей.