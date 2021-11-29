Москвичи захотели сделать из одной квартиры шесть и были наказаны

Мосжилинспекция не позволила собственникам пятикомнатной квартиры в районе Строгино провести масштабную перепланировку. Предприимчивые москвичи хотели «нарезать» жилую площадь, чтобы сделать из одной квартиры шесть, но были наказаны. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

С жалобой на незаконные работы в доме на улице Маршала Катукова обратилась одна из местных жительниц. Она заявила, что жилое помещение площадью около 100 метров «нарезали» на шесть студий, в каждую провели коммуникации, создав таким образом лишнюю нагрузку на общедомовые инженерные системы.

Инспекторы Мосжилинспекции провели проверку, подозрения москвички подтвердились: собственники действительно почти переоборудовали одну квартиру в шесть. Рабочие установили перегородки с металлическими дверями, разместили дополнительные санузлы, в каждой комнате сделали по кухне.

В отношении всех собственников были составлены протоколы об административном правонарушении, граждан обязали привести квартиру в проектное состояние.

В сентябре жителя Москвы захотели лишить права собственности на жилье из-за незаконной перепланировки. Как выяснили специалисты Мосжилинспекции, горожанин в ходе ремонта снес в квартире все ненесущие перегородки.