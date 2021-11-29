Моряки поставили под угрозу спасение планеты

Международная морская организация (ИМО), регулирующая судоходство, провела серию встреч, во время которых участники обсудили климатические вопросы. Как сообщает Bloomberg, итоги переговоров ставят под угрозу достижение целей Парижского соглашения, выполнение которого необходимо для спасения планеты.

ИМО согласилась пересмотреть свою стратегию декарбонизации только в 2023 году. Обязательство по достижению нулевых выбросов не получило официального одобрения, а введение небольшой платы за топливо, чтобы финансировать разработки более экологически чистых аналогов, отложили до следующего совещания. При этом нынешняя стратегия не соответствует целям Парижского соглашения.

Чтобы добиться нулевых выбросов, судоходству потребуется отказаться от топлива из нефти и использовать более экологически чистые и более дорогие альтернативы. ИМО планировала принять ряд строгих мер для достижения углеродной нейтральности, и от встречи ожидался значительный прогресс. Тем не менее принятие глобальных решений было отложено до следующих переговоров.

Крупная группа судоходной торговли назвала переговоры упущенной возможностью. Того же мнения придерживается и глава отдела регулирования компании по морским перевозкам A.P. Moller-Maersk Саймон Бергульф. «Встреча разочаровала», — заявил он и добавил, что во время переговоров представители прогрессивных стран были очень осторожны, в то время как государства с более слабой экологической повесткой, наоборот, показали наибольшую готовность к переменам. Бергульф подчеркнул, что в настоящее время необходимо проявить больше смелости и рискнуть.

Компании и государства по всему миру все чаще берут на себя обязательства по сокращению выбросов для достижения целей Парижского соглашения, которое подразумевает ограничение темпов роста средней температуры Земли в пределах 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным уровнем. С 30 октября по 12 ноября в шотландском Глазго прошел климатический саммит, в рамках которого участники договорились о ряде мер по сокращению вредных выбросов.

