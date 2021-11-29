Московского полицейского с женой отравили таллием родственники

В отравлении таллием сотрудника Московского управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД и его супруги заподозрили родственников. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Правоохранительные органы проводят проверку после госпитализации 30-летней москвички, в ее организме врачи нашли следы смертоносного яда. Также был обследован ее муж, работающий в МВД. У него тоже нашли таллий. К их отравлению может быть причастна сестра потерпевшей.
Женщины с мужьями проживают в одной коммунальной квартире. Между двумя семьями зреет давний жилищный спор.
Специалисты исследуют квартиру и машину пострадавших на наличие яда.