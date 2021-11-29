Байден назвал лучшую защиту от омикрон-штамма коронавируса

Президент США Джо Байден в телевизионном обращении к нации призвал граждан вакцинироваться и ревакцинироваться для максимальной защиты от омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

«Лучшая защита от нового штамма или любого другого штамма — полностью привиться и сделать ревакцинацию», — заявил американский лидер. Он также призвал вакцинировать детей.

По его словам, власти Соединенных Штатов в настоящее время не считают, что вакцины неэффективны против омикрон-штамма, однако, если это так, то максимально быстро будут разработаны новые.

Новый штамм коронавируса под кодом B.1.1.529 был выявлен в Южной Африке 11 ноября, единичные случаи также зафиксированы в странах Европы. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) признали этот вариант опасным и предупредили, что риск заражения новым штаммом у перенесших COVID-19 может быть выше.

