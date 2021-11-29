«Адмирал Горшков» поразил цель в Белом море с помощью «Циркона»

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Белом море. Стрельба прошла успешно, цель поражена, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Минобороны.

«Стрельба была произведена из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров», — говорится в сообщении ведомства. В Минобороны уточнили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам.

Надводные корабли и морская авиация Северного флота были привлечены к обеспечению стрельб и закрытию района.

Предыдущий пуск «Циркона» состоялся 18 ноября. Боеприпас поразил морскую мишень прямым попаданием, полет ракеты соответствовал заданным параметрам.