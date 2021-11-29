Россию заподозрили в готовности вторгнуться на Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что план «вторжения» России в республику «находится на столе» в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Delfi.

По словам министра, Россия рассматривает вторжение в качестве одной из альтернатив. «Нет свидетельств, что решение о ее реализации уже принято в Москве, но такой вариант находится у них на столе», — сказал он.

По словам Кулебы, в настоящее время Украина и ее партнеры работают над тем, чтобы отговорить Россию от выбора в пользу «вторжения». Министр утверждает, что этого не удастся добиться уступками, а лишь мощной политикой сдерживания.

По мнению политика, Москва в 2014 году «не смогла достичь всех своих целей, так что для российской армии поход на Украину отнюдь не будет легким».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что американские чиновники выразили опасения из-за того, что Москва может рассматривать возможность «военной операции». При этом никаких данных, на основании которых сделаны такие выводы, США Евросоюзу не передали.