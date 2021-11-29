Украинцы во Львове устроили эротические танцы в День памяти жертв голодоморов

В украинском городе Львове в День памяти жертв голодоморов прошла вечеринка с эротическими танцами. Празднество украинцы устроили в честь дня рождения блогера-миллионника Александра Залиско. О произошедшем написал Telegram-канал «Политика Страны».

День рождения Залиско отметил 27 ноября. Один из залов памятника архитектуры, Дом ученых, где снимали советский телефильм «Д’Артаньян и три мушкетера», стал танцполом для гостей блогера. Празднующих развлекал диджей в наряде с ангельскими крыльями и несколько девушек в откровенных нарядах.

Судя по всему, украинские блогеры были осведомлены о необычном совпадении дат. Один из гостей подписал фотографию с угощениями на празднике как «голодная блогерская тусовка». Сам Залиско заявил, что не собирался переносить праздник на другой день. На странице в Instagram он назвал обвинения в свой адрес «лицемерием», а день рождения охарактеризовал как «самую грандиозную вечеринку года».

День памяти жертв голодоморов отмечается на Украине с 1998 года. Традиционно в стране проходит минута молчания, зажигаются свечи у памятников умершим от голода людям. Украинские власти периодически пытаются политизировать праздник, называя голод 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее киевский пенсионер попал на видео, когда собирал оставленные у памятника жертвам голодоморов хлеб и яблоко. Украинец съел продукты на месте.