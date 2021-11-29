«Роснефть» и компании КНР исследуют ветроэнергетический потенциал «Восток Ойл»

Компания «Восток Ойл» (общество Группы ПАО «НК «Роснефть») и ряд китайских компаний в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашения о сотрудничестве на проведение исследования ветроэнергетического потенциала проекта «Восток Ойл».

Эти исследования предваряют начало работ по проектированию, строительству и запуску в эксплуатацию энергоцентра на основе энергии ветра, предполагаемая мощность которого на первом этапе составит 25-40 мегаватт. Для проработки всех необходимых деталей исследования стороны сформируют рабочие группы.

Низкие удельные затраты на добычу, а также низкий углеродный след, уровень которого на 75 процентов меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним из самых перспективных добычных нефтяных проектов в мире. Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также энергию ветра. Как отмечают эксперты, потенциал ветрогенерации на севере Красноярского края сопоставим с возможностями, которыми обладают северные территории Англии и Дании — одни из мировых лидеров в области ветроэнергетики.

Ресурсная база проекта «Восток Ойл» составляет свыше 6 миллиардов тонн премиальной малосернистой нефти, с рекордно низким содержанием серы в 0,01-0,04 процента. Высокое качество сырья сводит к минимуму необходимость использования отдельных установок для переработки серы на НПЗ, что также позволяет значительно сократить эмиссию парниковых газов в рамках проекта.

Планируется, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 миллионов тонн. Логистическим преимуществом проекта «Восток Ойл» является возможность поставок сырья с месторождений сразу в двух направлениях — на европейские и азиатские рынки.

