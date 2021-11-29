В грузовике россиянина нашли тела двух человек после убийства мужчины на улице

СКР: задержан 64-летний житель Вологды после тройного убийства, тела двух были в грузовике

В Вологде задержан 64-летний местный житель по подозрению в тройном убийстве, тела двух жертв нашли в грузовике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 26 ноября во 2-м Турундаевском переулке было обнаружено тело 29-летнего мужчины с огнестрельным ранением. Его застрелил неизвестный после ссоры, рассказал сотрудникам правоохранительных органов знакомый, оказавшийся очевидцем преступления. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 64-летний вологжанин, проживающий по соседству с местом убийства. Бойцы ОМОН Росгвардии забрали его из дома и доставили к следователю.

Позже, 27 ноября, силовики нашли в грузовике подозреваемого, припаркованном у его гаража, еще двух жертв. Тела мужчины и женщины 38 и 37 лет. Погибшими оказались жители Грязовецкого района. Их личные документы изъяты в доме подозреваемого.

Задержанный арестован.