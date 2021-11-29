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Информация о ПЦР-тестировании в Воронеже оказалась фейком

Сообщение о ПЦР-тестировании воспитанников детсадов Воронежа оказалось недостоверным
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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В сети появилось сообщение о том, что воспитанников детских садов Воронежа подвергают ПЦР-тестированию без согласия родителей. Однако эта информация оказалась фейком.

Впервые информация появилась в Telegram-канале воронежского интернет-портала «Четыре пера». «Товарищи родители! Будьте максимально бдительны! В Воронеже и области без всяких предупреждений родителей и без их согласия в детских садах начали делать ПЦР-тесты детям. Причем в младших группах», — говорится в сообщении.

В издании заявляют, что у них есть подтверждения этой информации, однако «в силу закона о персональных данных», а также «по журналистской этике» они не могут их опубликовать. Это может говорить о недостоверности информации, поскольку закон не запрещает публиковать персональные данные, если информация представляет общественный интерес, в том числе факты нарушения закона.

«Четыре пера» позиционирует себя как «площадку для свободного обмена мнениями». «Мы открыты представителям всех точек зрения, кроме радикальных. Готовы размещать присланные публикации», — говорится на сайте издания. Это может означать, что информация могла поступить в редакцию из непроверенного источника.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области через СМИ опроверг данное сообщение. Там указали, что взятие материалов для проведения ПЦР-тестирования у детей по закону должно быть согласовано с родителями. Второе условие для проведения тестирования — у ребенка должны наблюдаться симптомы коронавирусной инфекции. Причем ПЦР-тестирование не может проводиться в детских садах, а только в медицинских учреждениях.

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