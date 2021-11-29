В России оценили слова о способности ВСУ обратить российскую армию в бегство

Высказывания полковника запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петра Недзельского о способности обратить российскую армию в бегство не отражают мнение действующих украинских военных и являются способом привлечения внимания к собственной персоне. Так слова отставного военнослужащего оценил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По его словам, офицер ВСУ пиарится за счет подобных высказываний, а серьезные военные и политические деятели с малой долей вероятности думают так же. Он подчеркнул, что в ВСУ вряд ли уверены в том, что с легкостью могли бы добиться такого исхода событий.

«Мы трезво оценивали их боеспособность. А так — поскольку никаких успехов особых нет, то надо их придумать», — отметил Шурыгин.

29 ноября сообщалось, что в эфире телеканала «Апостроф TV» полковник запаса ВСУ Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они «побегут». Он также отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».