На Украине предрекли российской армии «бегство» в случае войны

Полковник запаса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Недзельский предрек российской армии «бегство» при первых признаках столкновения. Об этом он заявил в эфире телеканала «Апостроф TV», передает РИА Новости.

По его словам, если российские военные получат ответ от ВСУ, то они «побегут». Он также отметил, что Россия якобы ведет «захватническую войну», а Украина «защищает свой дом».

Болтовня о «русском солдате», «русском Ваньке» — это говорильня Петр Недзельский Полковник запаса Вооруженных сил Украины

Спорное утверждение

26 ноября американский журнал Forbes назвал причину проигрыша Киева в потенциальном конфликте с Москвой. В публикации утверждается, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Согласно изданию, «на бумаге 145-тысячная армия Украины, состоящая из добровольцев и призывников, обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и систем залпового огня», которые неспособны стрелять.

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Помимо техники, украинская армия страдает от нехватки грамотного персонала, рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук. Он пояснил, что в ВСУ нанимают кадры по принципу верности политическому курсу руководства страны. Эксперт добавил, что такой принцип подбора работает для высших должностей, при этом на нижних должностях нужно иметь «преданность любому командиру». «Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы», — отметил специалист.

Прогресс все же виден

Несмотря на общее состояние ВСУ, в них появились тенденции к реформе. В частности, ранее Киев обсудил с Анкарой создание рабочей группы беспилотной авиации в украинской армии. Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный указал на появление в войсках беспилотников Bayraktar, которые продемонстрировали свою эффективность, в том числе во время их применения в Донбассе. По его словам, сейчас ВСУ продолжают наращивать тактику и методологию боевого применения дронов.

Также стоит обратить внимание и на то, что украинская армия, по утверждению замминистра обороны Анны Маляр, находится в постоянной боевой готовности. По ее словам, войска «готовы отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры».

При этом периодически появляются довольно странные заявления о способах разбить российскую армию. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что ВСУ нужно опираться на боевой опыт нацистов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), воевавших на стороне Третьего рейха. Он отметил, что «на каждый танк или самолет есть ракета, или есть подразделения, которые могут действовать по-партизански». Климкин полагает, что Киев должен использовать против российских танков «людей, их боевой дух и креатив».

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Ранее советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в случае развязывания полномасштабной войны против Киева Россия понесет огромные военные потери и не сможет решить свои политические задачи.

Пустые разговоры или провокации?

22 ноября Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах сообщил, что разведка США располагает информацией о якобы подготовке Россией нападения на Украину в 2022 году. Собеседники издания заявили, что Москва готовит атаку с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Также сотрудники спецслужб передали, что поделились разведданными со своими европейскими коллегами.

Ранее политолог и депутат Государственной думы Олег Матвейчев заявил, что США ведет гибридную войну против России. Суть ее заключается в том, чтобы постоянно обвинять Москву в агрессии. Это с одной стороны позволит Вашингтону «сталкивать лбами братьев-славян», а с другой сохранит под крылом нынешних союзников и заставит их закупать больше оружия у США.

Заявления Киева, США и представителей НАТО о военной угрозе и возможном российском вторжении на Украину являются провокациями. Такую позицию Москвы озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Это абсолютно нормальная, с их точки зрения, стратегия коллективного Запада: создавать напряженность путем проведения неких провокативных информационно-политических акций в определенных регионах мира. К этому нужно так и относиться», — отметила дипломат.