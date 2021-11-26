Forbes: Украина в случае войны с Россией потерпит поражение из-за своей артиллерии

Украина в случае войны с Россией потерпит поражение из-за своей артиллерии. Причину проигрыша Киева в потенциальном конфликте с Москвой назвал американский журнал Forbes.

В публикации утверждается, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Согласно изданию, «на бумаге 145-тысячная армия Украины, состоящая из добровольцев и призывников, обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и систем залпового огня», которые «не неспособны стрелять». «Доказательство этому — списки погибших в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины», — пишет журнал.

Издание напоминает, что Украина после распада СССР получила развитую инфраструктуру производства и хранения артиллерийских снарядов, которую к настоящему времени страна практически не сохранила.

В октябре польское издание Defence24 заметило, что состояние украинского «бога войны» — артиллерии — оставляет желать лучшего. В публикации отмечаются неудовлетворительные условия хранения, обслуживания и ремонта артиллерии на украинских складах, приводящие к быстрой деградации техники. Defence24 также подчеркивает, что Украина после распада СССР получила один из крупнейших и мощнейших в мире артиллерийских арсеналов, немалая часть которого была распродана.