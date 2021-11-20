На Украине рассказали о политизированности ВСУ

Анатолий Кравчук о ВСУ: наши вооруженные силы сегодня слишком политизированы

Военный эксперт Анатолий Кравчук рассказал о политизированности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил в эфире телеканала «Украина 24», что в ВСУ нанимают кадры по принципу верности политическому курсу руководства страны.

Эксперт добавил, что такой принцип подбора работает для высших должностей, при этом на нижних должностях нужно иметь «преданность любому командиру».

«Наши вооруженные силы сегодня, к сожалению, слишком политизированы. Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — отметил специалист.

Ранее в ноябре заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия находится в постоянной готовности обороняться. Так она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.