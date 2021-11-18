Киев обсудил с Турцией создание группы беспилотной авиации в украинской армии

Киев обсудил с Анкарой создание рабочей группы беспилотной авиации в украинской армии. Об этом сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженными силам Украины (ВСУ) Валерий Залужный по итогам встречи с главой турецкой компании Baykar Makina («Байкар макина») Халуком Байрактаром.

По словам военачальника, беспилотники Bayraktar продемонстрировали свою эффективность, в том числе во время их применения в Донбассе. «Поэтому Вооруженные силы Украины продолжают наращивать тактику и методологию их боевого применения для сдерживания российской агрессии и защиты интересов Украины», — заявил он.

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Залужный добавил, что турецкая компания намерена продолжить производство беспилотных летательных аппаратом нового поколения Akinci («Акынджи») с украинскими двигателями.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что страна закупит партию ударных беспилотников Bayraktar для нужд вооруженных сил страны.

Обстановка в Донбассе обострилась 26 октября. Вооруженные силы Украины впервые применили в бою турецкий беспилотник Bayraktar TB2.

