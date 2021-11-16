В Минобороны Украины напомнили о постоянной готовности армии

Украинская армия находится в постоянной готовности обороняться, заявила заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр. Как пишет РИА Новости, так она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы.

«Как бы мы не оценивали в публичном пространстве скопление войск, на сегодняшний день украинская армия находится в постоянной готовности обороняться и отбивать атаки», — напомнила она, отметив, что армия готова отбивать не только полномасштабное вторжение, но и захват объектов критической инфраструктуры.

«Если мы говорим о готовности, то готовность боевая и круглосуточная», — подчеркнула Маляр.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Вашингтон будет внимательно следить за дальнейшими действиями России в отношении Украины в ближайшее время. По словам дипломата, в ходе двухсторонних контактов с Москвой американская сторона донесла до российских политиков, что «агрессивные или провоцирующие эскалацию» действия вызывают обеспокоенность у США и европейских партнеров.

Запад обвиняет Россию в «расширении агрессии» и стягивании войск на границу с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил: новости о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются вбросом.