США предупредили Россию о слежке за каждым шагом на границе с Украиной

Представитель Госдепа США Прайс заявил о слежке за «шагами» России на границе с Украиной

Вашингтон будет внимательно следить за дальнейшими действиями России в отношении Украины в ближайшее время, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Он прокомментировал ситуацию на российско-украинской границе и политику руководства США по отношению к этому вопросу. По словам дипломата, в ходе двухсторонних контактов с Москвой американская сторона донесла до российских политиков, что «агрессивные или провоцирующие эскалацию» действия вызывают обеспокоенность у США и европейских партнеров.

«Мы будем координироваться с нашими союзниками в реагировании на эти действия», — пообещал Прайс и предупредил Россию о слежке за каждым шагом. «Мы будем внимательно следить за дальнейшими действиями, которые предпримет Россия в предстоящие дни и недели», — отметил он.

Запад обвиняет Россию в «расширении агрессии» и стягивании войск на границу с Украиной. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков напомнил: новости о том, что Россия якобы перебросила свои танки к границе с Украиной, не соответствуют действительности и являются вбросом.