«Роснефть» договорилась о привлечении китайских компаний к закупкам в сфере строительства

«Роснефть» и ряд китайских компаний в рамках III Российско-китайского энергетического бизнес-форума подписали соглашения о сотрудничестве в сфере проведения закупочных процедур.

Основной целью типового соглашения является развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и возможность участия китайских компаний в закупочных процедурах НК «Роснефть» в сфере строительства производственных объектов на общую сумму 760 млрд рублей.

В соответствие с документом, Компания намерена информировать китайских поставщиков и подрядчиков о начале закупочных процедур по определенным объектам капитального строительства, а также оказывать методологическое сопровождение участия в закупках.

«Роснефть» продолжает развитие собственных добычных проектов на территории России, увеличивая капитальные затраты. В частности, на севере Красноярского края «Роснефть» начала реализацию одного из самых масштабных инвестиционных проектов в нефтегазовой отрасли – Восток Ойл. Ресурсная база проекта составляет свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. «Восток Ойл» включает в себя 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа.

В ноябре «Роснефть» завершила серию роуд-шоу проекта «Восток Ойл» для зарубежных поставщиков и подрядчиков. Суммарно во встречах приняли участие более 760 человек из 360 иностранных организаций. В результате Компания получила около 60 предложений о сотрудничестве.

