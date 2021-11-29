Оценены запасы нефти и газа в России

Вице-премьер Новак: запасов нефти в России хватит на 30 лет

Запасов нефти в России хватит как минимум на 30 лет, а газа — на 50 лет. Такую оценку дал вице-премьер России Александр Новак, передает ТАСС.

По его словам, несмотря на процесс энергоперехода, Россия уверена в возможности реализации запасов нефти и газа. «Мы полагаем, что в ближайшие годы эти ресурсы будут востребованы на энергорынках», — подчеркнул Новак.

Кроме того, он сообщил, что поставки газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на конец ноября достигли 13,4 миллиарда кубометров.

Ранее власти рассказали о мерах на рынке нефти из-за омикрон-штамма коронавируса. По словам Новака, в принятии срочных мер необходимости пока нет. Он подчеркнул, что коллеги по ОПЕК+ не обращались по вопросу о принятии срочных мер из-за нового штамма.

Новак указал, что несмотря на то, что цена нефти упала на 10 процентов после появления нового штамма, «сегодня цена выросла уже почти на 4 процента».