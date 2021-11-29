Зеленский уволил главу контрразведки СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника департамента контрразведки Службы безопасности страны (СБУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой указ, опубликованный на сайте офиса украинского президента.

«Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — говорится в тексте указа​​​.

Причины увольнения не уточняются. Должность главы контрразведки Руснак занял в 2019 году после назначения Зеленским.

Ранее украинский президент уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, который отвечал за формирование черного списка россиян, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины.