Зеленский уволил отвечавшего за черный список россиян чиновника

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Департамента защиты государственности Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Куксу, который отвечал за список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Чиновник отвечал за формирование черного списка россиян, которые якобы угрожают национальной безопасности Украины. Недавно в список ошибочно включили украинского актера Валентина Томусяка.

Кукса был назначен на эту должность указом Зеленского от 16 января 2021 года. Тогда он занял на этой должности место уволенного Анатолия Дублика.

3 ноября Министерство культуры и информационной политики Украины назвало Томусяка российским и внес его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. При этом указывается, что сериал с участием актера транслируется по украинскому каналу, а афиши с рекламой фильма развешены в метрополитене Киева. Согласно закону о кинематографии, сейчас Госкино должно запретить транслировать все сериалы, где снимался Томусяк.