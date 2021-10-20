На Украине расширили черный список российских деятелей культуры

На Украине девять российских деятелей культуры внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики республики.

Минкульт расширил черный список по инициативе Службы безопасности Украины. Туда добавили режиссера Максима Бриуса, продюсера и сценариста Генриха Кена, продюсера Сергея Щеглова, актеров Владимира Ильина и Михаила Вассербаума, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева и Гарика Жамгаряна, а также писательницу Елену Чижову.

На сегодняшний день в соответствующем перечне находятся 227 человек.

Черный список российских деятелей культуры на Украине появился в 2015 году. В частности, в него вошли певцы Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Филипп Киркоров, певица Валерия, а также рэпер Моргенштерн.

Кроме того, на Украине запрещен показ российских фильмов с «милитаристскими» мотивами, снятых после 1991 года, и сериалов, созданных после 2014 года.