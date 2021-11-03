Украина признала 32 актера из России «угрожающими нацбезопасности»

Минкульт Украины внес сразу 32 актера из России в список лиц, «угрожающих нацбезопасности». Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

«Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, "угрожающих национальной безопасности Украины"», — отмечает издание.

Отмечается, что всего в списке теперь 258 фамилий.

20 октября на Украине девять российских деятелей культуры внесли в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Туда добавили режиссера Максима Бриуса, продюсера и сценариста Генриха Кена, продюсера Сергея Щеглова, актеров Владимира Ильина и Михаила Вассербаума, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева и Гарика Жамгаряна, а также писательницу Елену Чижову.

Черный список российских деятелей культуры на Украине появился в 2015 году.