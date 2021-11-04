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Киев назвал украинского актера российским и внес в черный список

Минкульт Украины назвал украинского актера Томусяка российским и внес в черный список
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Валентин Томусяк
Валентин Томусяк
Кадр: «Остров ненужных людей» / kino-teatr.ru

Министерство культуры и информационной политики Украины назвало украинского актера Валентина Томусяка российским и внес его в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«Минкульт по ошибке внесл в "черный список" украинского актера Валентина Томусяка (Кадошников из "Крепостной" и муж актрисы Кати Тышкевич). В поле зрения проверяющих попал российский фильм "Солнцепек" о войне в Донбассе», — сообщает издание.

При этом указывается, что сериал с участием актера транслируется по украинскому каналу, а афиши с рекламой фильма развешены в метрополитене Киева. Согласно закону о кинематографии, сейчас Госкино должно запретить транслировать все сериалы, где снимался Томусяк.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло еще 32 российских актера в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности» страны. Отмечается, что всего в списке теперь значатся 258 фамилий.

Черный список российских деятелей культуры на Украине появился в 2015 году.

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