На Украине предложили назвать площадь в честь актера гачи-порнофильмов

В Запорожье предложили назвать площадь Маяковского в честь американского актера гачи-порнофильмов Билли Херрингтона. Сбор подписей за был запущен на сайте запорожского городского совета.

Автор соответствующей петиции Александр Задорожный обосновал свое предложение тем, что порноактер имеет «широкую фанатскую базу» на территории Украины. По его словам, на фильмах Херрингтона выросли целые поколения украинцев.

Он также отметил, что город, в котором уже есть сквер и аллея имени Маяковского, ничего не потеряет от переименования площади, но приобретет «мощный туристический магнит для многих людей».

Билли Херрингтон стал известен широкой публике по гей-порнофильмам 1990-х годов. Мировую известность ему принесли интернет-мемы «гачимучи» (в переводе с японского — «накачанный здоровяк»), которые в ироничной манере обыгрывают отрывки из соответствующих порнороликов.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон предложил ради шутки переименовать Украину в «Россию 1». «Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионный канал, а страна», — объяснил он.