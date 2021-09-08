На Украине вновь предложили переименоваться и потроллить Россию

Журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24» вновь предложил переименовать Украину, чтобы потроллить Россию. Он избрал вариант «Россия 1», передает РИА Новости.

Телеведущий оценил идею советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича и счел хорошей идеей пошутить над Москвой, но предложил пойти дальше.

«Назвать Украину тогда — Россия-1. Чтобы та Россия, которая та Россия, была Россией-2. Вот это был бы троллинг высшего порядка. Причем не телевизионный канал, а страна», — высказался Гордон.

1 сентября Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это. В дальнейшем советник заявил это была шутка и его личное мнение.

