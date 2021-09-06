Спикер Рады прокомментировал идею переименовать Украину в Русь-Украину

В офисе президента Украины не рассматривается идея законопроекта о переименовании страны в Русь-Украину, поэтому данная информация является фейком. Об этом заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш», комментируя слова советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича.

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По словам парламентария, почти всех украинцев устраивает текущее название страны и менять его нет никакого смысла. Более того, отметил он, украинским политическим деятелям не стоит делать подобного рода заявления, так как это компрометирует их приверженность государственной политике.

«Иногда лучше жевать, чем говорить... Играться с названием страны, тем более пытаться на этом как-то хайпануть — это точно не государственная позиция. Не знаю, в каком состоянии люди дают комментарии», — сказал Разумков, намекая на неразумный поступок Арестовича.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью предложил переименовать страну в Русь-Украину, потому что Украина имеет больше прав называться Русью, чем Россия. «Русь — это мы… русы, русины… Я бы сменил название государств, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим. Это закрыло бы тему, в конце концов», — пояснил политик.

24 августа президент республики Владимир Зеленский учредил День украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси. Украинский лидер пояснил, что зарождение украинской государственности берет свое начало именно от того дня.

