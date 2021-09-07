Советник офиса Зеленского прокомментировал свою идею переименовать Украину

Советник главы офиса президента Украины и пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович оценил идею переименовать страну в Русь-Украину, заявив, что это была шутка и его личное мнение. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я еще в газету писал и меня мало кто знал, я уже писал о Руси-Украине и необходимости переименования. Где-то, наверное, 2009 год, может, еще раньше», — прокомментировал он, отметив, что не собирается на этом «хайповать» и отвлекать этим от других тем.

По словам Арестовича, он просто разговаривал с журналистом Романом Цимбалюком, который спросил, почему «президент пять раз упомянул Русь-Украину в двух последних речах и государственный праздник установил». «Я говорю: "Наверное, это важно, я считаю, что это важно". И я добавляю: "Я бы вообще переименовал"», — сказал советник главы офиса.

Также Арестович пояснил, что понятие «Русь» можно использовать для «ребрендинга нации».

Ранее депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал троллингом и шуткой в сторону России идею о переименовании страны в Русь-Украину. По его словам, высказывание было направлено на российскую аудиторию.

1 сентября Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь «с натяжкой» может претендовать на это.