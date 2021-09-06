В Раде назвали троллингом России идею переименовать страну в Русь-Украину

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук назвал троллингом и шуткой в сторону России идею о переименовании страны в Русь-Украину. Он выразил мнение в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV.

По его словам, высказывание было направлено на российскую аудиторию.

«Мне иногда кажется, что не все люди до конца серьезно понимают, что не все слова неофициальных лиц или даже некоторых официальных стоит воспринимать серьезно. Простыми словами, кое-кто не понимает, мне кажется, шуток», — высказался Камельчук.

Он добавил, что в последнее время в России пытаются «приватизировать» все, что принадлежит украинской истории. «По моему мнению, это удачный, или, может, кто-то считает неудачный, троллинг в сторону России, чтобы они не думали, что они какой-то старший брат, который сильнее как исторический объект, чем Украина», — заключил он.

1 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с «натяжкой» может претендовать на это. Кроме того, советник призвал отобрать у России бренд «русских». «Русь — это мы, русы, русины», — утверждал чиновник. Позднее он предложил переименовать украинский язык в «руськую мову», так как он является наиболее близким к языку, на котором говорили в Киевской Руси.