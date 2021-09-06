Советнику главы офиса Зеленского посоветовали работать в «Талибане»

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков посоветовал советнику главы офиса президента страны Владира Зеленского Алексею Арестовичу поехать работать в движении «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

Такой совет Разумков дал Арестовичу после того, как тот заявил, что считает афганцев более опытными и образованными, чем средний украинец. «Может тогда поехать спикером чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там. Думаю, он там будет полезен», — сказал спикер Рады в эфире телеканала «Украина 24».

Ранее Арестович заявил, что афганские беженцы зачастую являются более образованными и интегрированными в западное общество, нежели украинцы, потому Киев не столкнется с серьезными проблемами, если решит приютить их на своей земле.

До этого Арестович предложил переименовать страну в Русь-Украину. Он заверил, что республика является прямой наследницей Киевской Руси, а Россия лишь с натяжкой может претендовать на это. Кроме того, советник призвал отобрать у России бренд «русских». «Русь — это мы, русы, русины», — утверждал чиновник.