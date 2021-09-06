В офисе Зеленского назвали причиной потери Крыма страх открыть стрельбу

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал причиной потери Крыма в 2014 году страх военнослужащих открыть стрельбу. Об этом пишет «Страна.ua».

«Помните, как мы все сдались в Крыму? — заявил Арестович. — У россиян (сейчас это доподлинно известно) команда была очень четкая из Москвы: если в Крыму начинается стрельба и российские военные несут первые потери, немедленно сворачиваться и уходить, никакой Крым уже никто не берет».

По его словам, на украинской стороне должны были найтись 20 военнослужащих, «которые бы не побоялись и выстрелили». «Но мы этого не сделали, потому что был тотальный моральный обвал. Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав, но прямой команды никто не давал и никто не был в состоянии выполнить», — рассказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что Украина больше не обязана выполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе.

