Россиянам назвали главную «жемчужину» Забайкалья

Главную «жемчужину» Забайкальского края раскрыл глава региона Александр Осипов. По его мнению, это прежде всего люди и их «серьезный и основательный» характер. Запись программы «Дайте сказать!», в которой он перечислил особенности Забайкалья, публикует LIFE.

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По словам Осипова, это люди, привыкшие к суровому климату и красоте местной природы. «У нас более сдержанный характер, серьезный, основательный, а наши спортсмены — чемпионы во всем. Мы любим побеждать и всерьез ко всему этому относимся», — рассказал глава региона. Он также вспомнил про взаимовыручку, которой обладают жители края. Люди стараются помогать по возможности, также в их жизни присутствует определенная патриархальность, но в хорошем смысле слова, пояснил глава Забайкалья.

Помимо этого, регион уникален и удивителен тем, что «это огромная территория в 430 с лишним тысяч квадратных километров». «Повторюсь, это почти 10 Московских областей и 20 где-то средних регионов европейской части России», — заявил Осипов.

Забайкалье находится в зоне низкогорного климата, также там очень много солнечных дней с практически бесснежными зимами. По этой причине регион можно назвать «одним из самых солнечных» в стране. При этом в холодное время года столбик термометра может снижаться до рекордно низких значений, а летом в край, наоборот, приходит жара.

Как отметил Осипов, регион знаменит бескрайними лесами, горами, степями и водоемами. В частности, в Забайкалье есть Торейские озера, которые занимают около 500 квадратных километров территории. На этой земле развивались «величайшие цивилизации, которые "перекраивали" всю Евразию», подытожил глава региона.