Определены лауреаты премии «Знание»

В отеле «Интерконтиненталь» 29 ноября состоялось закрытое заседание почетного жюри просветительской премии «Знание», на котором деятели науки, культуры и искусства, представители бизнеса и государственные деятели выбрали 27 лауреатов из 103 финалистов. Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения 7 декабря.

Шорт-лист номинантов опубликован на сайте. Участники представляли различные тематики: сохранение культуры малых народов, изучение Арктики и космоса, проекты в области сохранения исторической памяти, в том числе, о Великой Отечественной войне. Большое число заявок связана с популяризацией науки.

«Меня очень радует, что более 3 тысяч авторов проектов и просветителей из 80 регионов подали заявки на премию. Это говорит о том, какое огромное количество людей прилагают усилия, чтобы передавать знания подрастающему поколению. Для молодежи, у которой есть большой спрос на получение знаний, — это всегда личный пример человека, который попробовал — и у него получилось. Значит, десятки и сотни тысяч молодых ребят и девчонок тоже попробуют. От того, насколько смелыми, открытыми и творческими они будут в своих мечтах и поступках, во многом зависит не только их судьба и успех, но и благополучие страны в целом», — отметил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

В приветственной речи Сергей Кириенко выразил отдельную благодарность членам экспертной комиссии, в состав которой вошли более 300 человек — представителей крупнейших компаний страны, общественных и образовательных организаций. Также он поблагодарил членов жюри.

Заявки оценивались по 14 номинациям. Также жюри рассматривало претендентов на победу за просветительские фильмы и мероприятия.

Одновременно открылось народное голосование в специальной номинации «По версии слушателей», которое продлится до 6 декабря на сайте. Торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла. Лауреатов премии пригласят к сотрудничеству с обществом «Знание», они также получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук».