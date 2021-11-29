ФСБ нашла у россиян золотые слитки на четыре миллиона рублей

СК: в Красноярском крае троих мужчин будут судить за попытку продать золото на 4 миллиона

В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, пытавшихся незаконно продать шесть слитков золота на сумму более четырех миллионов рублей. Об этом в понедельник, 29 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении СК России.

По данным следствия, с ноября 2020-го по январь 2021 года обвиняемые незаконно отправили драгоценный металл из Хакасии в Красноярский край. Там они собирались продать его, однако 6 января 2021 года были задержаны сотрудниками ФСБ до того момента, как сделка состоялась. Слитки были изъяты в гараже одного из обвиняемых.

Фигуранты дела — житель Северо-Енисейского района края, красноярец и их знакомый из Хакасии. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье 191 («Незаконный оборот драгоценных металлов») УК РФ. Вину в преступлении они полностью признали. Обвиняемым грозит до семи лет лишения свободы.

