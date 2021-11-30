2ГИС составил топ районов Москвы по числу дорожных камер

Навигатор 2ГИС после недавнего обновления сообщил о 50 тысячах дорожных камер в России, из которых почти пять тысяч находятся в Москве. То, как как стремительно их количество выросло за последние годы, можно посмотреть на таймлапсе. А в конце — проверить, все ли камеры на привычном маршруте, вам известны.

Больше всего камер сосредоточено в Тверском, Таганском и Пресненском районах — 154, 115 и 105 соответственно.

В Тверском районе камер, фиксирующих нарушения правил парковки, в три раза больше, чем камер контроля скорости (86 против 25). Камер на парковку в Тверском больше, чем в любом другом районе Москвы. В Таганском их количество одинаково: 35 — на парковку и столько же на скорость. При этом в Таганском самое большое в Москве количество муляжей (9) и камер на светофор (21). В Пресненском больше камер на скорость (48), парковку контролируют 33 устройства, проезд перекрестка и светофора — 14.

В десятку районов Москвы с наибольшим количеством камер также входят Раменки (99), Даниловский (91), Дорогомилово (81), Можайский (77), Хамовники (76), Митино (75) и Сосенское (72). Во всех из них самый распространенный тип камер — на скорость.

