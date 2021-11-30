Самолет экстренно сел в российском аэропорту из-за отказа двигателя

Пассажирский самолет, летевший из Нижневартовска в Минеральные Воды, экстренно сел в российском аэропорту из-за отказа двигателя. Об этом пишет «Интерфакс».

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 30 ноября. «Самолет авиакомпании "Азимут" <...> по технической причине совершил вынужденную посадку в Международном аэропорту Волгоград. Посадка была благополучно выполнена в 07:53», — заявила пресс-секретарь перевозчика Виктория Морозова.

По информации РБК, на борту воздушного судна находились 75 пассажиров. Их переместили в здание терминала, где они будут ожидать резервного борта из Ростова-на-Дону.

Ранее российский самолет, выполняющий рейс по маршруту Санкт-Петербург — Грозный, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования. В пути он провел более двух с половиной часов.