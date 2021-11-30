Медведь вышел в крупный российский город и напал на женщину

Власти города Артем в Приморском крае рекомендовали жителям не покидать дома без необходимости после того, как бурый медведь вышел в город и напал на женщину. Об этом говорится на сайте администрации Артемовского округа.

Животное заметили в районе улиц Сиреневой, Механизаторов и Солнечной. Жителей призвали соблюдать осторожность и заверили, что полиция и сотрудники центра «Тигр» принимают меры по поимке хищника. Всех, кто видел медведя, в администрации попросили сообщить в Единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Пострадавшая женщина госпитализирована с рваными ранами и находится под наблюдением врачей в травматологическом отделении.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае раненный медведем в тайге пережил нападение медведя, прополз восемь километров по тайге и спасся благодаря записке. 58-летний россиянин ставил капканы, когда на него внезапно напал медведь. Животное успело серьезно ранить мужчину. Из-за травмы он не смог ходить, и ему пришлось ползти до избы товарища, чтобы попросить его о помощи. Мужчины не оказалось на месте, и охотник оставил ему записку