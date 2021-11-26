Раненный медведем в тайге россиянин прополз восемь километров и спасся

В Красноярском крае мужчина пережил нападение медведя, прополз восемь километров по тайге и спасся благодаря записке. Об этом сообщает Тайга.инфо.

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По данным Telegram-канал Baza, 58-летний россиянин ставил капканы, когда на него внезапно напал медведь. Собаки охотника спугнули хищника, но животное успело серьезно ранить мужчину. Из-за травмы он не смог ходить, и ему пришлось ползти до избы товарища, чтобы попросить его о помощи.

Мужчины не оказалось на месте, и охотник оставил ему записку, которая гласила: «Саня, на меня напал медведь, поломал немного. Ходить не могу, четыре километра иду восемь часов, до связи не дотяну. Позвони Толяну, пусть вывозит, а то я сдохну здесь. Мне с каждым днем все хуже становится». В конце текста автор датировал записку 31 октября и пообещал расплатиться за помощь двумя бочками бензина.

Когда «Саня» вернулся и прочитал послание, он сразу же обратился в полицию. Сотрудники МВД выехали на вызов и нашли пострадавшего живым в его избе, расположенной в 170 километрах от села Богучаны. Мужчину доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Аляске, США, велосипедист отбился от напавшего на него 200-килограммового бурого медведя с помощью удара ногой. После этого животное оставило американца в покое и ушло прочь.

