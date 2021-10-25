Велосипедист отбился от 200-килограммового бурого медведя

На Аляске бурый медведь напал на велосипедиста и укусил его за правую ногу

На Аляске, США, велосипедист отбился от напавшего на него 200-килограммового бурого медведя с помощью удара ногой. Об этом сообщает Newsweek.

Во вторник, 19 октября, американец, чье имя не называется, ехал на велосипеде и увидел бегущего в его сторону медведя. Мужчина остановился и начал кричать на хищника в попытке его отпугнуть. Однако на животное это не подействовало, и оно настигло жертву.

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Тогда велосипедист лег на землю лицом вниз и закрыл голову руками. Медведь укусил мужчину за правую ногу, в ответ на что тот пнул зверя, предположительно, другой ногой. После этого животное оставило американца в покое и ушло прочь.

После нападения мужчина позвонил другу и попросил подвезти его. Затем он обратился в клинику для обработки колотых и рваных ран, но дальнейшая медицинская помощь, по данным полиции, ему не потребовалась. Полицейские сообщили, что в момент нападения у мужчины было огнестрельное оружие, но он им не воспользовался.

По оценке пострадавшего, напавший на него медведь весил примерно 200 килограммов.

Согласно данным Службы национальных парков, нападения медведей редки, и животные обычно заинтересованы только в защите пищи, детенышей или своей территории. В случае нападения бурого медведя или медведя гризли сотрудники Службы советуют притвориться мертвым, лечь на живот и заложить руки за шею.

Ранее сообщалось, что медведь попытался пробраться в курятник в Адлере, Сочи, и попал на видео. Он старался открыть дверь и зубами, и когтями, но после нескольких неудачных попыток сдался и ушел восвояси.