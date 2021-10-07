Жители Сочи пожаловались на нашествие медведей

Голодный медведь попытался пробраться в курятник в Адлере и попал на видео

Медведь попытался пробраться в курятник в Адлере, Сочи, и попал на видео. Об этом сообщает «Подъем».

На кадрах, которые зафиксировала камера видеонаблюдения, видно, как голодное животное отчаянно хочет попасть в курятник. Медведь пытался открыть дверь и зубами, и когтями, но после нескольких неудачных попыток сдался и ушел восвояси.

Попавший на видео случай — не первый. В последнее время жители Сочи начали жаловаться на нашествие медведей. Осенью хищники стали чаще выходить к людям. По словам начальника отдела по охране животного мира Сочинского национального парка Реваза Пруидзе, это связано с тем, что медведям не хватает еды в лесу, и они выходят на поиски пропитания в город.

«До конца сентября-начала октября в лесу очень слабая кормовая база. И медведи приходят к населенным пунктам, на приусадебные участки — на виноград, орех, яблоки, груши. Ничего удивительного, это совершенно нормальное сезонное явление», — прокомментировал ситуацию Пруидзе.

Предположительно, нашествие медведей продлится до середины октября.

Ранее сообщалось, что в США медведица забралась в машину в поисках еды, заперлась изнутри и полностью разгромила ее салон. Владелец поврежденной машины заявил, что «просто рад, что медведицу освободили, и она воссоединилась с медвежатами, рад, что в процессе никто не пострадал».