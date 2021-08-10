Медведица забралась в машину, заперлась изнутри и разгромила ее

В США медведица забралась в машину в поисках еды, заперлась изнутри и полностью разгромила ее салон. Об этом сообщает WJW.

Инцидент произошел в округе Гарфилд, штат Колорадо. В ночь на понедельник, 9 августа, в офис шерифа поступило сообщение о том, что медведь забрался в автомобиль одного из местных жителей. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили медведицу на заднем сиденье легковой машины и двух медвежат, залезших на дерево на противоположной стороне дороги.

Помощник шерифа попытался открыть заднюю дверь автомобиля, но медведица каким-то образом смогла заблокировать ее и принялась громить салон. В итоге полицейскому удалось открыть переднюю дверь, после чего хищница выбралась наружу и удалилась в лес вместе с медвежатами.

Владелец пострадавшей машины заявил, что «просто рад, что медведицу освободили и она воссоединилась с медвежатами, рад, что в процессе никто не пострадал».

Офис шерифа округа Гарфилд выступил с обращением, в котором заявил, что инцидент отлично демонстрирует, почему не стоит оставлять в автомобиле еду. Чаще всего медведи забираются в машины, учуяв запах съестного.

Ранее сообщалось, что в американском штате Теннеси молодой медведь забрался в машину туристов и захлопнул за собой дверцу. За время заточения он также полностью разгромил салон автомобиля.